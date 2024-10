“A chi donano il suo corpo”. Sammy Basso, l’ultima decisione prima di morire: “Un gesto per gli altri” (Di martedì 8 ottobre 2024) Sammy Basso, il 28enne malato di progeria più longevo del mondo, è morto nella serata di sabato 5 ottobre, poco prima delle 23, mentre era al ristorante Villa Razzolini Loredan di Asolo, in provincia di Treviso, dove aveva cenato con la sua famiglia e alcuni amici. Immediato l’arrivo sul posto di un ambulanza del Suem 118, ma tutti i tentativi degli operatori medico-infermierstici di rianimarlo sul posto si sono rivelati vani. Sammy era già morto e poco dopo il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.Appena due giorni prima, Sammy Basso, che era nato a Schio ma viveva a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, era stato premiato alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia, nell’ambito del XIV premio giornalistico Paolo Rizzi per il suo impegno nella diffusione della conoscenza della rarissima malattia che aveva e per la promozione della ricerca scientifica. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024), il 28enne malato di progeria più longevo del mondo, è morto nella serata di sabato 5 ottobre, pocodelle 23, mentre era al ristorante Villa Razzolini Loredan di Asolo, in provincia di Treviso, dove aveva cenato con la sua famiglia e alcuni amici. Immediato l’arrivo sul posto di un ambulanza del Suem 118, ma tutti i tentativi degli operatori medico-infermierstici di rianimarlo sul posto si sono rivelati vani.era già morto e poco dopo il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.Appena due giorni, che era nato a Schio ma viveva a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, era stato premiato alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia, nell’ambito del XIV premio giornalistico Paolo Rizzi per il suo impegno nella diffusione della conoscenza della rarissima malattia che aveva e per la promozione della ricerca scientifica.

Sammy Basso - parla il suo migliore amico : le sue ultime ore prima della tragedia - Anche a scuola se c’era da fare qualche scherzo anche ai prof non si tirava indietro”. I. Poi ha rivelato come sono stati gli ultimi istanti di vita del biologo. Contattato dal Corriere della Sera, ha detto: “Sammy non si è mai preso sul serio, rare volte l’ho visto infelice. Dopo la morte, ... (Caffeinamagazine.it)

Vi racconto chi era Sammy Basso : un ricercatore scientifico prima che un malato di progeria - Sammy Basso era un ricercatore scientifico, non "il più longevo malato di Progeria al mondo". Io lo conobbi sei anni fa, a casa sua, e forse ha sempre avuto ragione lui: "Se non ci fosse il buio, noi non sapremmo cos'è la luce". Sammy Basso è morto da 36 ore, ma non l'abbiamo ricordato bene. ... (Fanpage.it)

Sammy Basso - il ristoratore racconta gli attimi prima della morte : “Il bacio della mamma - lui avvolto nella coperta” - Anche la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha voluto ricordare Sammy con un pensiero affettuoso pubblicato su Facebook: “Un pensiero affettuoso e commosso per Sammy Basso, che ci ha lasciati a soli 28 anni. Ha affrontato ogni sfida con il sorriso, dimostrando che la forza ... (Thesocialpost.it)