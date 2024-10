Will Smith bacia sulla bocca il figlio Jaden Smith contro la sua volontà: tutti i video (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il caso Diddy ha aperto il vaso di Pandora e sotto la lente d’ingrandimento sono finiti anche tutti gli atteggiamenti dei suoi migliori amici. Fra loro anche Will Smith. L’attore nel corso degli anni ha partecipato a diversi White Party (non è detto però che abbia preso parte anche ai Fraks Off) e la loro amicizia è confermata dai moltissimi scatti che li ritraggono insieme. In alcuni i due sono addirittura insieme ai loro rispettivi figli, Jaden Smith e Christian Combs. Ma che rapporto c’è fra Will Smith e Jaden Smith? Le teorie complottiste sono svariate e online esistono numerosi video (soprattutto su TikTok e YouTube) che sostengono che proprio Jaden sia stato “una giovane vittima dei festini di Diddy“. Ovviamente non esistono prove concrete di queste accuse che restano voci di corridoio, ma lo stesso Webboh ne ha parlato. Biccy.it - Will Smith bacia sulla bocca il figlio Jaden Smith contro la sua volontà: tutti i video Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il caso Diddy ha aperto il vaso di Pandora e sotto la lente d’ingrandimento sono finiti anchegli atteggiamenti dei suoi migliori amici. Fra loro anche. L’attore nel corso degli anni ha partecipato a diversi White Party (non è detto però che abbia preso parte anche ai Fraks Off) e la loro amicizia è confermata dai moltissimi scatti che li ritraggono insieme. In alcuni i due sono addirittura insieme ai loro rispettivi figli,e Christian Combs. Ma che rapporto c’è fra? Le teorie complottiste sono svariate e online esistono numerosi(soprattutto su TikTok e YouTube) che sostengono che propriosia stato “una giovane vittima dei festini di Diddy“. Ovviamente non esistono prove concrete di queste accuse che restano voci di corridoio, ma lo stesso Webboh ne ha parlato.

