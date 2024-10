Vespa escluso dal compleanno Rai per colpa di “Via col Vento”: citate solo le trasmissioni con sigle originali (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nessuno in Rai voleva fare un dispetto a Bruno Vespa. Chiarito in poche ore il giallo del mancato inserimento della sigla di Porta a Porta dalle celebrazioni per i cento anni del Servizio pubblico. Tutta colpa di Via col Vento, il film da cui è tratta la colonna sonora che fa da sigla al talk show politico. Si tratta infatti di una banalissima questione di diritti d’autore che, quando si parla di opere come il classico con Clark Gable e Vivien Leigh sono tutt’altro che banali. Il giornalista e conduttore tv, che a maggio compirà 80 anni, si era offeso per non essere stato citato e aveva abbandonato la cerimonia. Secoloditalia.it - Vespa escluso dal compleanno Rai per colpa di “Via col Vento”: citate solo le trasmissioni con sigle originali Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nessuno in Rai voleva fare un dispetto a Bruno. Chiarito in poche ore il giallo del mancato inserimento della sigla di Porta a Porta dalle celebrazioni per i cento anni del Servizio pubblico. Tuttadi Via col, il film da cui è tratta la colonna sonora che fa da sigla al talk show politico. Si tratta infatti di una banalissima questione di diritti d’autore che, quando si parla di opere come il classico con Clark Gable e Vivien Leigh sono tutt’altro che banali. Il giornalista e conduttore tv, che a maggio compirà 80 anni, si era offeso per non essere stato citato e aveva abbandonato la cerimonia.

