Uomini e donne, Veronica Rimondi vittima di un’aggressione: il racconto dell’ex tronista (Di lunedì 7 ottobre 2024) Veronica Rimondi, ex protagonista di Uomini e donne nelle vesti di tronista, si è mostrata visibilmente sconvolta in un recente messaggio di denuncia pubblica. Utilizzando i social media, ha condiviso con i suoi fan e il pubblico online una terribile esperienza che l’ha profondamente segnata. La giovane ex tronista ha raccontato di essere stata vittima di un’aggressione improvvisa mentre si trovava per strada, con testimoni presenti. Le sue parole hanno destato preoccupazione generale tra chi la segue, evidenziando quanto l’episodio l’abbia provata emotivamente. Veronica ha voluto rendere noto l’accaduto, confidandosi apertamente con chi la segue. Anticipazionitv.it - Uomini e donne, Veronica Rimondi vittima di un’aggressione: il racconto dell’ex tronista Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), ex protagonista dinelle vesti di, si è mostrata visibilmente sconvolta in un recente messaggio di denuncia pubblica. Utilizzando i social media, ha condiviso con i suoi fan e il pubblico online una terribile esperienza che l’ha profondamente segnata. La giovane exha raccontato di essere statadiimprovvisa mentre si trovava per strada, con testimoni presenti. Le sue parole hanno destato preoccupazione generale tra chi la segue, evidenziando quanto l’episodio l’abbia provata emotivamente.ha voluto rendere noto l’accaduto, confidandosi apertamente con chi la segue.

