Ucraina: Mosca, 'distrutti 21 droni di Kiev nella notte' (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mosca, 7 ott. (Adnkronos) - La notte scorsa i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 21 veicoli aerei senza pilota (Uav) ucraini sul paese, 12 dei quali sono stati abbattuti sopra la Crimea. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che "i tentativi del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici utilizzando Uav di tipo aereo contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa sono stati fermati".

