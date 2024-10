Tunisia, Kaïs Saïed si riconferma presidente per gli exit poll, gli avversari: “Attendiamo dati ufficiali” (Di lunedì 7 ottobre 2024) In attesa dell'ufficialità, il presidente celebra la vittoria agli exit poll dichiarando: "Costruiremo e costruiremo, come vuole la gente e ripuliremo il Paese da tutti i corrotti e dai cospiratori" L'articolo Tunisia, Kaïs Saïed si riconferma presidente per gli exit poll, gli avversari: “Attendiamo dati ufficiali” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Tunisia, Kaïs Saïed si riconferma presidente per gli exit poll, gli avversari: “Attendiamo dati ufficiali” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) In attesa dell'tà, ilcelebra la vittoria aglidichiarando: "Costruiremo e costruiremo, come vuole la gente e ripuliremo il Paese da tutti i corrotti e dai cospiratori" L'articolosiper gli, gli: “” proviene da Il Difforme.

Kais Saied verso la riconferma come Presidente della Tunisia con l’89 - 2% dei voti - Il margine di vittoria di Saied è stato decisamente ampio, lasciando poco spazio agli altri candidati. Vittoria schiacciante sugli avversari. Il sondaggio, realizzato dall’istituto Sigma Conseil, evidenzia il predominio di Saied nella competizione elettorale, rendendo la sua vittoria pressoché ... (Puntomagazine.it)

Tunisia - Kais Saied vince le elezioni presidenziali con l’89 per cento dei voti - Il capo dello stato uscente Kais Saied, accusato di “deriva autoritaria” dall’opposizione e dalla società civile, ha vinto le elezioni presidenziali del 6 ottobre, caratterizzate da un tasso di partecipazione molto basso. Leggi . (Internazionale.it)

Tunisia - il presidente Kais Saied arriva al seggio - A correre per la presidenza anche Zouhair Maghzaoui e Ayachi Zammel. Quasi 10 milioni i cittadini chiamati al voto. Secondo gli analisti il presidente tunisino Kais Saied ha davanti a sé pochi ostacoli per ottenere la rielezione. Saied si è recato alle urne in mattinata nella capitale Tunisi. . ... (Lapresse.it)