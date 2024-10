Lapresse.it - Teo Teocoli “basito e triste” per Adriano Celentano: “Claudia Mori ha sconvolto tutto”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) “Rimango, dopo tanto tempo, tanti anni, tante cazzate, tanti divertimenti insieme”. Teocommenta così, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, le parole pubblicate sui social dain replica all’accusa del comico, suo amico di vecchia data, di essere ‘scomparso’. “Se non rispondo è perché ti voglio bene”, aveva scritto il Molleggiato in un post su Instagram dopo cheaveva rivelato che erano anni chenon rispondeva più alle sue chiamate.e il ruolo dinell’esprimere il suo sconcerto tira in ballo il ruolo della moglie dell’artista,. “Lei fa, è la padrona, quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di, anzi ha un po’”. E ha citato il flop del programma ‘Adrian’: “Una trasmissione disgraziata”.