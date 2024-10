Si nasconde sotto a tir, migrante morto schiacciato: la tragedia a Palermo (Di lunedì 7 ottobre 2024) E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette Un tunisino, che si era nascosto sotto un tir per sbarcare al porto di Palermo, è morto schiacciato dal pesante mezzo. E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette. Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette Un tunisino, che si era nascostoun tir per sbarcare al porto di, èdal pesante mezzo. E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette.

Sbircialanotizia.it - Si nasconde sotto a tir, migrante morto schiacciato: la tragedia a Palermo

Si nasconde sotto a tir, migrante morto schiacciato: la tragedia a Palermo - E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette. E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette Un tunisino, che si era nascosto sotto un tir per sbarcare al porto di Palermo, è morto schiacciato dal ... (Sbircialanotizia.it)

Si nasconde sotto a tir, migrante morto schiacciato: la tragedia a Palermo - E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Un tunisino, che si era nascosto sotto un tir per ... (Webmagazine24.it)

Si nasconde sotto a tir, migrante morto schiacciato: la tragedia a Palermo - Secondo una ricostruzione il giovane, che aveva eluso i controlli, è morto schiacciato dell'autoarticolato durante […] The post Si nasconde sotto a tir, migrante morto schiacciato: la tragedia a Palermo appeared first on L'Identità. (Adnkronos) – Un tunisino, che si era nascosto sotto un tir per ... (Lidentita.it)