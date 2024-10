Si nasconde sotto a tir, migrante morto schiacciato: la tragedia a Palermo (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un tunisino, che si era nascosto sotto un tir per sbarcare al porto di Palermo, è morto schiacciato dal pesante mezzo. E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette. Secondo una ricostruzione il giovane, che aveva eluso i controlli, è morto schiacciato dell'autoarticolato durante (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Un tunisino, che si era nascostoun tir per sbarcare al porto di, èdal pesante mezzo. E' accaduto ieri sera sulla nave Splendid della Gnv partita dal porto di Tunisi de La Guolette. Secondo una ricostruzione il giovane, che aveva eluso i controlli, èdell'autoarticolato durante (Periodicodaily.com)

Chi era Fabio De Martino, morto a 17 anni sotto gli occhi del papà: “Guidava con prudenza, viveva per le moto” - “Fabio viveva per le moto, erano la sua grande passione”, raccontano emozionati Simone e Alessandro, amici del 17enne morto sabato pomeriggio (4 ottobre) in un tragico incidente a Levate. Intorno alle 16, il giovane stava viaggiando in direzione Verdello insieme al padre, Marco, pochi metri dietro ... (Bergamonews.it)

Levate, cade in moto e finisce sotto a un furgone: morto un 17enne - Gravissimo incidente nel pomeriggio di sabato 5 ottobre a Levate, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito a una caduta dalla sua moto. Secondo le prime informazioni il giovane avrebbe perso il controllo della sua due ruote in un tratto in discesa, finendo sotto a un furgone che ... (Bergamonews.it)