SHINING Torna al Visionario e a Cinemazero in versione integrale

Lo scrittore Jack Torrance accetta di lavorare come custode, per il periodo invernale, nell'elegante e isolato Overlook Hotel, nelle Rocky Mountains, insieme alla moglie e al figlio. Ma quando la prima bufera di neve si abbatte sull'hotel bloccando ogni via di fuga, spettri sembrano riemergere dal passato. Torrance non era mai stato in quel luogo, o forse sì? L'indimenticabile SHINING Torna al cinema in versione integrale con i suoi iconici protagonisti: al Visionario di Udine da lunedì 7 a mercoledì 9 ottobre alle ore 21.10; a Cinemazero di Pordenone martedì 8 alle 21.00 e mercoledì 9 alle ore 18.45! Considerato come uno dei più grandi film horror mai realizzati, SHINING è diretto e prodotto da Stanley Kubrick, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Diane Johnson.

