Senago parco pubblico intitolato a Giulia Tramontano e al figlio Thiago

Un parco giochi è stato dedicato a Giulia Tramontano e al bimbo che aveva in grembo - Il Comune di Senago (Milano) ha dedicato un parchetto con area giochi per bambini in via Novella a Giulia Tramontano e al figlio Thiago che portava in grembo quando è stata uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello il 27 maggio dello scorso anno nell'appartamento che condividevano. (Milanotoday.it)

Senago intitola un parco a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago: “Avrebbero dovuto giocare qui anche loro” - Forse il dolore si trasforma, si trasforma in qualcosa di molto diverso e stabiliamo con lui una sorta di tregua, come dei bambini proviamo a compiere i nostri primi passi camminando senza di loro, rimanendo in piedi in questa nuova vita che ci è toccata. Tutti dicono che con il tempo aiuta, ma non ... (Ilgiorno.it)

