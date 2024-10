Ryanair, guasto a un aereo in atterraggio a Brindisi: è il terzo in meno di una settimana (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco ha fatto scattare l’allarme su un volo Ryanair che stava atterrando a Brindisi, questa mattina. Il velivolo, che arrivava da Memmingen in Germania, ha registrato l’anomalia attraverso all’accensione di una spia. I vigili del fuoco solo stati allertati e sono intervenuti non appena il volo è atterrato. L’allarme è poi rientrato e i passeggeri sono scesi regolarmente, ma per il volo di ritorno a Memmingen si è optato per un altro velivolo, mentre quello che ha subito il guasto è stato lasciato a terra per ulteriori controlli. Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco ha fatto scattare l’allarme su un voloche stava atterrando a, questa mattina. Il velivolo, che arrivava da Memmingen in Germania, ha registrato l’anomalia attraverso all’accensione di una spia. I vigili del fuoco solo stati allertati e sono intervenuti non appena il volo è atterrato. L’allarme è poi rientrato e i passeggeri sono scesi regolarmente, ma per il volo di ritorno a Memmingen si è optato per un altro velivolo, mentre quello che ha subito ilè stato lasciato a terra per ulteriori controlli.

Tg24.sky.it - Ryanair, guasto a un aereo in atterraggio a Brindisi: è il terzo in meno di una settimana

Ryanair, ancora problemi: allarme in volo verso Brindisi. Cosa è successo - Nonostante l’allarme, l’atterraggio si è svolto senza problemi e per le 8. Solo due giorni prima, martedì, un altro aereo della compagnia aveva subito un incidente in fase di atterraggio all’aeroporto di **Orio al L'articolo Ryanair, ancora problemi: allarme in volo verso Brindisi. 00 la ... (Leggi la notizia)

Ryanair, ancora problemi su un volo diretto a Brindisi - Due giorni prima, martedì, un altro incidente aveva coinvolto un aereo della Ryanair in atterraggio a Orio al Serio per lo scoppio degli pneumatici del carrello e lo scalo bergamasco era rimasto chiuso per diverse ore per pulire la pista. Nello scalo i vigili del fuoco erano già pronti a ... (Leggi la notizia)

Aereo Ryanair atterra a Brindisi con problemi al motore: è il terzo guasto nel giro di una settimana - terzo guasto in una settimana per Ryanair: procedure d'emergenza su un Aereo partito dalla Germania e diretto a Brindisi dopo l'accensione di una spia. (Leggi la notizia)