Riscaldamento, quando posso accendere il termosifone? Date e limiti orari per ogni città (Di lunedì 7 ottobre 2024) quando si può accendere il Riscaldamento? L'Italia nelle ultime settimane è stata colpita da un brusco abbassamento delle temperature. E il freddo ha portato con sé anche la più classica delle domande di inizio autunno. Il calendario al momento in vigore, però, non fornisce una risposta univoca. L'Italia è divisa in sei differenti zone climatiche: in ciascuna di queste la normativa vigente regola la data di accensione dei termosifoni. Alla legge, ovviamente, si sovrappongono anche le singole ordinanze dei sindaci, che possono anticipare o posticipare l'attivazione del Riscaldamento secondo necessità. Così come, in caso di sistemi centralizzati, le decisioni delle assemblee condominiali. La divisone in sei zone climatiche La divisione in sei aree climatiche del territorio nazionale è stata stabilita dal DPR n. 74 del 2013.

Riscaldamento - da Milano a Bologna freddo anticipato : date e regole per accendere i termosifoni - Per i restanti comuni ricadenti nella zona climatica F, ossia la zona alpina, non vige invece alcuna limitazione. Provincia di Bologna: Lizzano in Belvedere, Porretta Terme e Granaglione, Castel d’Aiano, Loiano, Monghidoro. Come di consueto sono però previste deroghe in caso di abbassamento ... (Ildenaro.it)