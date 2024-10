Ridotta la squalifica per doping a Pogba: da 4 anni a 18 mesi (Di luned√¨ 7 ottobre 2024) AGI - Clamoroso al Tas. Secondo il Daily Mail, il Tribunale arbitrale dello sport avrebbe ridotto la squalifica per doping inflitta a Paul Pogba da 4 anni a 18 mesi. Il che significherebbe che il centrocampista francese, fermato per la positivit√† al doping nel settembre del 2023, nel mese di marzo del 2025 potrebbe tornare a indossare la maglia della Juventus e a riprendere la normale attivit√† agonistica. Il centrocampista ha postato su Instagram una foto con le sue scarpe e sotto una clessidra. ¬† "Finalmente l'incubo √® finito". Cosi', in un comunicato, Paul Pogba ha commentato la notizia. "Non vedo l'ora di poter inseguire di nuovo i miei sogni. √ą stato un periodo estremamente angosciante della mia carriera e della mia vita", ha aggiunto il 31enne transalpino, in forza alla Juventus. "Grazie a tutti per il supporto. Agi.it - Ridotta la squalifica per doping a Pogba: da 4 anni a 18 mesi Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di luned√¨ 7 ottobre 2024) AGI - Clamoroso al Tas. Secondo il Daily Mail, il Tribunale arbitrale dello sport avrebbe ridotto laperinflitta a Paulda 4a 18. Il che significherebbe che il centrocampista francese, fermato per la positivit√† alnel settembre del 2023, nel mese di marzo del 2025 potrebbe tornare a indossare la maglia della Juventus e a riprendere la normale attivit√† agonistica. Il centrocampista ha postato su Instagram una foto con le sue scarpe e sotto una clessidra. ¬† "Finalmente l'incubo √® finito". Cosi', in un comunicato, Paulha commentato la notizia. "Non vedo l'ora di poter inseguire di nuovo i miei sogni. √ą stato un periodo estremamente angosciante della mia carriera e della mia vita", ha aggiunto il 31enne transalpino, in forza alla Juventus. "Grazie a tutti per il supporto.

