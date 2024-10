Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Varriale su Napoli-Como: “E’ stata la vittoria dei nuovi acquisti”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) L’intervista di Enricooffre un’analisi interessante e dettagliata della partita tra, così come delle dinamiche attuali del campionato di Serie A.sul matchha lodato ilper la sua buona prestazione, evidenziando che ha saputo mettere in difficoltà il, nonostante iliniziale degli azzurri. Sottolinea come il, dopo un avvio positivo, abbia dovuto affrontare una sfida più complessa del previsto, riprendendosi nel secondo tempo e giocando con più intensità. Riflessioni su Lukakuha messo in risalto il contributo di Lukaku, che, nonostante sia solo al 65% della forma fisica, ha già avuto un impatto significativo con une due assist.