Perché non è stato dato il rigore su Baldanzi in Monza-Roma: cosa ha detto il VAR all’arbitro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Andrea Gervasoni, vice designatore della CAN di Serie A, ad Open VAR su DAZN ha analizzato l'episodio del contatto tra Kyriakopoulos e Baldanzi in Monza-Roma: "Non vogliamo che dei microtocchi siano puniti con il rigore". cosa ha detto l'addetto al VAR Aureliano all'arbitro La Penna. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Andrea Gervasoni, vice designatore della CAN di Serie A, ad Open VAR su DAZN ha analizzato l'episodio del contatto tra Kyriakopoulos ein: "Non vogliamo che dei microtocchi siano puniti con il".hal'adal VAR Aureliano all'arbitro La Penna.

