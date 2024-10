Gqitalia.it - Perché è importante bruciare il grasso addominale anche per la nostra salute

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Fare sparire ilè fra tutti i miti assolutamente infondati tipici del fitness e diffusi in lungo e in largo da pubblicità e influencer, uno dei più assurdi. In sintesi, va detto una volta per tutte che la riduzione localizzata delnon è qualcosa che il nostro corpo possa essere in grado di fare. «La riduzione localizzata delè impossibile, con buona pace del marketing e degli spot,nei casi più promettenti», ha dichiarato in proposito Chris Mohr, ricercatore, nonché cofondatore e direttore di Mohr Results. «quantosi vuole e da dove si vuole sarebbe un sogno. Il corpo, però, fa quello che vuole», ha aggiunto.se non è possibileilin modo mirato, lo si può comunque fare sparire senza troppi patemi d'animo.