Formiche.net - Per un pugno di yuan. Ecco perché la Cina non potrà copiare la Russia e salutare il dollaro

(Di lunedì 7 ottobre 2024) A Pechino sono ancora convinti che piazzare bond cinesi in giro per il mondo sia il modo migliore per spostare il baricentro valutario sul Dragone. E anche per ridare nuovo smalto e pulire la coscienza di chi ha venduto, finora, debito tossico, come dimostra in maniera abbastanza plateale il caso dell’Africa. Peccato che la realtà dei fatti, racconti un’altra verità. E cioè che, nonostante gli sforzi del Dragone per fare delloil nuovo, il grosso del sistema finanziario cinese sia ancora fortemente esposto al biglietto verde. Di questo sono convinti gli economisti del Carnegie, che in un report dedicato proprio alla crociata anti-della, mettono nero su bianco la grande differenza esistente tra i sogni del governo di Pechino e la realtà.