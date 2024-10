Passato un anno, sono più forti i motivi per dire: mai più (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il punto in fondo è quello: un anno dopo, che cosa significa dire mai più? Abbiamo scelto di commemorare il dramma del 7 ottobre – il dramma di (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il punto in fondo è quello: undopo, che cosa significamai più? Abbiamo scelto di commemorare il dramma del 7 ottobre – il dramma di (Ilfoglio.it)

Ilfoglio.it - Passato un anno, sono più forti i motivi per dire: mai più

"Hanno fallito su tutto, anche sulla scuola". L'attacco diretto di Valditara contro la sinistra - Critiche durissime da parte del ministro dell'Istruzione a Pd & co direttamente dal palco di Pontida: "Non vedo differenza con la peggiore tradizione comunista e talvolta anarchica". (Ilgiornale.it)

Amici 24, diretta seconda puntata: Alena e Sienna vanno in sfida - . Nel corso dello speciale, con ospite musicale Petit, gli allievi affronteranno la prima gara di canto, giudicata da Gigi D’Alessio, e di ballo, con giudice Eleonora Abbagnato. Tutti quanti hanno preso parte, in settimana, alle lezioni, gestite dai sei insegnanti del programma (Anna Pettinelli, ... (Davidemaggio.it)

Una raccolta con tutte le opere di Giulio Masieri: "Gli animali che ho ritratto hanno molto da dire all'uomo" - "Ho sentito il bisogno di documentare e di lasciare il segno attraverso le mie opere". Così l'artista di Ferrara Giulio Masieri ha deciso di imprimere le sue opere in un libro che rimanesse nel tempo. animali Giganti, la storia di una pacifica invasione, è un'opera che ripercorre tutta la sua... (Pordenonetoday.it)

Madonna, morto il fratello Christopher. Un anno fa l’addio a Anthony - Un’altra tragedia scuote la vita della regina del pop. Dopo aver perso solo un anno fa il fratello maggiore Anthony Ciccone, ora Madonna piange per la scomparsa dell’altro fratello, quello minore, Chr ...(dilei.it)

Emilio Isgrò compie gli anni e si racconta: «Le mie cancellature nate in tipografia» - «Ho imparato il mestiere del pittore, sono diventato un artista disegnando i menabò, i modelli delle pagine del Gazzettino a Venezia in calle Ca' Faccanon. Disegnare una pagina ...(ilgazzettino.it)

Fdi, i due anni di governo come sprint per la Liguria. E per Atreju idea Circo Massimo - L’Ohio prima di Donald Trump e Kamala Harris. O meglio, la Liguria intesa come una casella utile per non chiudere il 2024 così come si era aperto in Sardegna a febbraio scorso: con ...(ilmessaggero.it)