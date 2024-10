Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre 2024

(Di lunedì 7 ottobre 2024) ARIETE – La prima numero 1 di Olly e Angelina in FIMI Continua il periodo d’oro dell’Ariete e continua con grosse novità. La luna, infatti, questasarà favorevole e vi porterà giorni felici e spensierati. Oltre a una luna buona, però, voi dell’Ariete avrete anche un’altra complice fedele: Venere. Attenzione, infatti, all’amore. Per le coppie andrà tutto alla grande, come sempre, mentre per gli Ariete single, invece, sono previste gustosissime novità e incontri da non sottovalutare. Attenzione ai Capricorno, sono il vostro segno più affine e anche quello che vi capisce di più, che vi comprende, che vi fa sentire meno soli. Insomma, sarà unafull of joy and love. Un po’ come lafelicissima di Angelina Mango e Olly che hanno festeggiato il loro primo posto nella classifica FIMI dei singoli più venduti con Per due come noi.