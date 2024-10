Ora solare 2024: quando scatta il cambio e si spostano le lancette (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ora solare 2024, ci siamo quasi. Ecco quando scatta il cambio dell'orario. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre scatta infatti l'ora solare: alle 3 di notte le lancette andranno spostate indietro di un'ora, riportandole quindi sulle 2:00. In questo modo, oltre a guadagnare 60 minuti di Perugiatoday.it - Ora solare 2024: quando scatta il cambio e si spostano le lancette Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ora, ci siamo quasi. Eccoildell'orario. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobreinfatti l'ora: alle 3 di notte leandranno spostate indietro di un'ora, riportandole quindi sulle 2:00. In questo modo, oltre a guadagnare 60 minuti di

Ora solare 2024 : quando scatta il cambio - Ora solare 2024: quando scatta il cambio. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre scatta infatti l'ora solare: alle 3 di notte le lancette andranno spostate indietro di un'ora, riportandole quindi sulle 2:00. In questo modo, oltre a guadagnare 60 minuti di sonno, al mattino farà giorno... (Perugiatoday.it)

Nel Pavese sei focolai di peste suina : scatta l’indagine dei Nas per cercare di isolare il virus - . Pavia, 9 agosto 2024 – Ma sono davvero soltanto i cinghiali a diffondere il virus della peste suina africana? Si sono posti l’interrogativo i carabinieri dei Nas di Cremona, che insieme alla Procura stanno provando a fare chiarezza per capire come mai, dopo un anno dalla diffusione del virus in ... (Ilgiorno.it)