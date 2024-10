Ora è ufficiale: squalifica Pogba ridotta da 4 anni a 18 mesi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato sportivo. Il centrocampista francese della Juventus era stato squalificato per la positività ai metaboliti del testosterone in seguito a un controllo antidoping Ora è ufficiale: la squalifica di Paul Pogba è stata ridotta dal Tas da 4 anni a 18 mesi. Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato Sbircialanotizia.it - Ora è ufficiale: squalifica Pogba ridotta da 4 anni a 18 mesi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato sportivo. Il centrocampista francese della Juventus era statoto per la positività ai metaboliti del testosterone in seguito a un controllo antidoping Ora è: ladi Paulè statadal Tas da 4a 18. Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato

Ora è ufficiale : squalifica Pogba ridotta da 4 anni a 18 mesi - (Adnkronos) – Ora è ufficiale: la squalifica di Paul Pogba è stata ridotta dal Tas da 4 anni a 18 mesi. Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato sportivo con un comunicato sul proprio sito web. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini ... (Webmagazine24.it)

Ora è ufficiale : squalifica Pogba ridotta da 4 anni a 18 mesi - Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato sportivo con un comunicato sul proprio sito web. (Adnkronos) – Ora è ufficiale: la squalifica di Paul Pogba è stata ridotta dal Tas da 4 anni a 18 mesi. Il 31enne centrocampista francese della Juventus era stato squalificato per la positività ai metaboliti ... (Periodicodaily.com)

Paul Pogba tornerà in campo nel 2025 - ora è ufficiale : squalifica ridotta - . 000 euro. Al momento, è stata comunicata solo la decisione finale alle parti coinvolte, mentre il testo completo della sentenza arbitrale, comprensivo delle motivazioni alla base del verdetto, sarà reso disponibile in un secondo momento. Paul Pogba tornerà in campo nel 2025, ora è ufficiale: la ... (Metropolitanmagazine.it)