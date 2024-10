Nerdpool.it - NZXT annuncia una nuova scheda madre!

(Di lunedì 7 ottobre 2024), leader nell’hardware per PC gaming e nei sistemi preassemblati,laN9 X870E AMD, progettata per i nuovi processori desktop AMD Ryzen serie 9000 basati sull’architettura “Zen 5”. Questadi alta gamma combina prestazioni elevate con un design rinnovato, offrendo una soluzione ideale per i gamer che desiderano creare build AMD di fascia alta. La N9 X870E offre il massimo del supporto per le nuove generazioni di processori Ryzen e garantisce compatibilità futura con la piattaforma AM5 fino al 2027+. Con un design elegante e prestazioni ottimizzate, è perfetta per i giocatori che desiderano il massimo dalle loro configurazioni PC. Caratteristiche principali: Socket AMD AM5: Compatibile con le serie di processori AMD Ryzen 9000, 8000 e 7000.