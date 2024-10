Nuova segnalazione su Brando Ephrikian di UeD | Ha mandato via Raffaella per un’altra

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di lunedì 7 ottobre 2024)Scuotto sono finitimente nel mirino dei gossip. I due ex volti di Uomini e Donne, ultimamente, stanno generando un certo sgomento a causa di alcune segnalazioni trapelate sul ragazzo. Adesso, a rendere il tutto ancora più increscioso, ci hanno pensato alcuni utenti del web, i quali hanno posto l’accento su una questione decisamente poco carina.avvistato con nuove ragazze: sul web è il caos Un po’ di settimane fa erano trapelate delle segnalazioni sudalle quali sembrava che il ragazzo non si stesse comportando bene nei riguardi di. Questo perché era stato avvistato in compagnia di altre donne.