Bergamonews.it - “Non vogliamo più subire gli effetti della crisi ambientale”: a Bergamo nuovo sciopero per il clima

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)si mobilita per la questionetica. I Fridays For Future, il Comitato No Autostrada-Treviglio, Cambiamola e il Comitato Aria Pulita di Montello organizzano unper il: tornano in piazza sabato 12 ottobre. Il ritrovo è alle 15.30 in Piazza Pontida, ispirati dal titolo “Grandi opere: salute e territorio”. Al centro dell’attenzione ci sono tre tematiche: -No al consumo di suolo e alla cementificazione dell’autostrada Dalmine-Treviglio; -No all’inquinamento dell’aria e ai rifiuti dell’inceneritoreMontello; -Tuteladei territori esalute di tutte.