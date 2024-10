Montolivo | Quando Conte finiva un discorso alla squadra eravamo così carichi che non vedevano l’ora di giocare

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Riccardoe Leonardo Bonucci negli studi di SkySport hanno dato vita ad un racconto molto incisivo del nuovo tecnico del Napoli, Antonio, basato ovviamente sulle proprie esperienze in Nazionale eJuve Bonucci: «È meticoloso, è puntiglioso. Mi sono trovato spesse volte a parlare con lui. Lui deve trovare la soluzione per vincere e si è accorto che rispetto al passato il calcio è cambiato. Non poteva gpiù adattare il suo modo di vedere il calcio. Adesso vediamo un napoli completamente diverso ma che ha la sua identità, le sue caratteristiche ben precise. Portare delle idee e convincere i calciatori è la cosa più importante che Antonio ha fatto in tutte le squadre che ha avuto».entra nell’anima dei giocatori È schedato perché è veloce nel farlo Ancora Bonucci: «Perché ti entra dentro, nell’anima del giocatore. (Ilnapolista.it)