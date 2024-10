Ilgiorno.it - Milano, sette svastiche sui muri della scuola di via Fara

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Una serie disono state disegnate nella notte tra ieri e oggi, lunedì 7 ottobre, suimedia di via, in zona stazione centrale, a. La scoperta è avvenuta questa mattina, all'apertura dell'istituto milanese dopo la pausa del fine settimana. Sopra irossi del plesso scolastico sono state trovatenere. Nella mattinata alcuni operai sono giunti sul posto per coprire lo sfregio, lasciato nel primo anniversario dell'attacco a Israele.