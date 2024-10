**Mafia: omicidio poliziotto Agostino, per le parti civili risarcimenti per mezzo milione euro** (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - Il boss Gaetano Scotto, condannato all'ergastolo per l'omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo), è stato anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per oltre mezzo milione di euro. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Palermo presieduta da Sergio Gulotta. Liberoquotidiano.it - **Mafia: omicidio poliziotto Agostino, per le parti civili risarcimenti per mezzo milione euro** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - Il boss Gaetano Scotto, condannato all'ergastolo per l'delNinoe della moglie Ida Castelluccio, uccisi il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo), è stato anche condannato al risarcimento dei danni in favore dellecostituite per oltredi euro. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Palermo presieduta da Sergio Gulotta.

Omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie - condannato all’ergastolo anche il boss Gaetano Scotto - Per tanti anni di questa collaborazione non si è saputo nulla, dato che il principale testimone della storia, cioè lo stesso Falcone, è stato ucciso nella strage di Capaci. Ma il delitto sarebbe stato di ben “altra natura che trae origine da ben altri rapporti“. Il boss Nino Madonia era stato già ... (Ilfattoquotidiano.it)

Omicidio poliziotto Nino Agostino - condanna all’ergastolo per Gaetano Scotto - E' stata così accolta la richiesta della procura […]. (Adnkronos) – Condanna all'ergastolo per Gaetano Scotto accusato dell'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino ucciso con la moglie Ida Castelluccio il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini (Palermo). La sentenza è stata emessa pochi ... (Periodicodaily.com)

**Mafia : omicidio poliziotto Agostino - Giudici Corte Assise Palermo in camera di consiglio** - La donna era in stato di gravidanza. Alla sbarra ci sono Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto, rispettivamente accusati di duplice omicidio aggravato in concorso e di favoreggiamento aggravato per l'omicidio della coppia. Il pg Umberto De Giglio, ha detto durante la requisitoria che gli ... (Liberoquotidiano.it)