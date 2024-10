LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6 6-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: rimonta dell’azzurro, domani sfida a Djokovic (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 Match lottatissimo che ha visto prevalere la freschezza del 22enne romano. Per due set, nessuno dei due ha fatto realmente la differenza, imposta solamente dai due tiebreak. Nell’ultimo parziale, invece, Cobolli ha sfruttato una miglior condizione fisica per conquistare la vittoria e accedere per la prima volta al terzo turno del tabellone principale a Shanghai. 6-3 GAME, SET AND MATCH Cobolli! Rovescio lungolinea vincente per il numero 30 del mondo che, all’esordio nel torneo di Shanghai, non fallisce e passa il turno battendo Stan Wawrinka con il punteggio di 6-7 7-6 6-3. 40-0 Prima vincente per Cobolli! Tre match point. 30-0 Trova profondità con il rovescio Cobolli, errore con il dritto per lo svizzero. 15-0 Di poco lunga la risposta di Wawrinka. Oasport.it - LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6 6-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: rimonta dell’azzurro, domani sfida a Djokovic Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33 Match lottatissimo che ha visto prevalere la freschezza del 22enne romano. Per due set, nessuno dei due ha fatto realmente la differenza, imposta solamente dai due tiebreak. Nell’ultimo parziale, invece,ha sfruttato una miglior condizione fisica per conquistare la vittoria e accedere per la prima volta al terzo turno del tabellone principale a. 6-3 GAME, SET AND MATCH! Rovescio lungolinea vincente per il numero 30 del mondo che, all’esordio nel torneo di, non fallisce e passa il turno battendo Stancon il punteggio di 6-7 7-6 6-3. 40-0 Prima vincente per! Tre match point. 30-0 Trova profondità con il rovescio, errore con il dritto per lo svizzero. 15-0 Di poco lunga la risposta di

LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6 5-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : lo svizzero serve per rimanere nel match - 01 Toilet break richiesto da Flavio Cobolli. 15-0 Sbaglia di rovescio Cobolli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Rispostone di Cobolli con il rovescio lungolinea, si va ai vantaggi. 46 Non ci resta che attendere comunicazioni da Shanghai. In questo torneo l’italiano, testa di serie ... (Oasport.it)

LIVE – Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6 5-2 - secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Una media inferiore a uno a game considerando anche il tie-break. 6-5 PRIMO SET – Wawrinka continua a dimostrare grande solidità. it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. 14. 5-4 PRIMO SET – Allarme Cobolli: dopo aver perso uno scambio da 17 colpi mette in rete un rovescio. ... (Sportface.it)

LIVE Cobolli-Wawrinka 6-7 7-6 4-1 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : scappa l’azzurro nel terzo set - 1-0 GAME COBOLLI! Con un’ottima accelerazione di dritto il numero 30 del mondo chiude a zero il primo turno di battuta. Al termine del match di Berrettini, sarà la volta quindi del più giovane azzurro. 58 Il sorteggio è stato vinto da Wawrinka: l’elvetico ha scelto di rispondere per primo. 15-0 ... (Oasport.it)