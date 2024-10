LIVE – Berrettini-Rune 6-4 4-6 3-4, secondo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Rune, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). Il campione romano all’esordio ha battuto in due tie-break l’ostico australiano Christopher O’Connell, rassicurando tutti sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro di Tokyo a causa dei problemi agli addominali. Sul suo cammino adesso c’è l’esuberante danese, dodicesima forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. Tra i due giocatori si tratta del quarto scontro diretto della carriera, con Rune che è in vantaggio per 2-1 e partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’anno si sono incontrati a metà agosto in occasione del primo turno del Masters 1000 di Cincinnati e Berrettini fu costretto ad alzare bandiera bianca in rimonta. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Il campione romano all’esordio ha battuto in due tie-break l’ostico australiano Christopher O’Connell, rassicurando tutti sulle sue condizioni fisiche dopo il ritiro di Tokyo a causa dei problemi agli addominali. Sul suo cammino adesso c’è l’esuberante danese, dodicesima forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto. Tra i due giocatori si tratta del quarto scontro diretto della carriera, conche è in vantaggio per 2-1 e partirà leggermente favoritole quote dei bookmakers. Quest’anno si sono incontrati a metà agosto in occasione del primodeldi Cincinnati efu costretto ad alzare bandiera bianca in rimonta.

LIVE Berrettini-Rune 6-4 4-6 1-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il danese cancella una palla break - Dritto lungolinea fulmineo di Matteo. 12:27 Ancora qualche minuto di attesa ci separa dall’ingresso in campo dei due protagonisti del penultimo match di giornata. 30-40 Palla break Berrettini. 2-2 Game Berrettini. 15-0 ACE dell’azzurro. 1-0 Game Rune. Il danese riesce a spingere sul rovescio ... (Oasport.it)

