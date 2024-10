Lettera43.it - L’avvertimento dell’Idf ai libanesi del sud: «State lontani dalla costa»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel giorno dell’anniversario del massacro del 7 ottobre e in cui Benjamin Netanyahu ha convocato una riunione urgente di sicurezza, l’esercito di Israele è tornato ad attaccare in modo massiccio il Libano. l’Idf ha infatti annunciato di aver eseguito un nuovo attacco mirato nella periferia meridionale di Beirut e di aver colpito 120 obiettivi di Hezbollah. Non solo: ha anche lanciato un avvertimento agli abitanti del Libano del sud, invitandoli a stare lontano. L’appelloagli abitanti del Libano meridionale A diramare l’appello è stato il portavoce, il tenente colonnello Avihai Adrai. Idel sud, ha dichiarato, dovrebbero «evitare di stare in mare o sulle spiagge fino a nuovo avviso». Citato da Ynet, ha spiegato: «L’Idf non ha interesse a farvi del male. Rimanere sulle spiagge nell’area a sud del fiume Havali mette in pericolo la vostra vita».