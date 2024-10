La mantide di Parabiago in Procura: attesa per l’interrogatorio di Adilma. E il figlio prova un’estrema difesa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Parabiago (Milano) – Raccolte le testimonianze di quasi tutti i protagonisti della complicata vicenda che ha portato all’omicidio di Fabio Ravasio, ascoltato e accantonato il tentativo di Igor Benedito di spostare l’attenzione dalla madre, la 49enne Adilma Pereira Carneiro, per provare a incolpare dell’organizzazione del piano l’amante della stessa, Massimo Ferretti, davanti al pm di Busto Arsizio Ciro Caramore si attende questa settimana proprio l’interrogatorio di colei che è stata definita la ‘mantide di Parabiago’ per comprendere con quali motivazioni la donna proverà a difendersi dalle pesanti accuse formulate nei suoi confronti. (Di lunedì 7 ottobre 2024)(Milano) – Raccolte le testimonianze di quasi tutti i protagonisti della complicata vicenda che ha portato all’omicidio di Fabio Ravasio, ascoltato e accantonato il tentativo di Igor Benedito di spostare l’attenzione dalla madre, la 49ennePereira Carneiro, perre a incolpare dell’organizzazione del piano l’amante della stessa, Massimo Ferretti, davanti al pm di Busto Arsizio Ciro Caramore si attende questa settimana propriodi colei che è stata definita la ‘di’ per comprendere con quali motivazioni la donna proverà a difendersi dalle pesanti accuse formulate nei suoi confronti. (Ilgiorno.it)

