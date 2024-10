La Lega Calabria in prima linea per difendere i confini e sostenere Salvini (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tradizionale raduno della Lega a Pontida ha visto una partecipazione imponente, con la deLegazione calabrese guidata dal commissario Rossano Sasso in prima linea. Al centro dell’evento il tema forte e chiaro: "Non è reato difendere i confini". Un messaggio che suona come un grido di battaglia Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tradizionale raduno dellaa Pontida ha visto una partecipazione imponente, con la dezione calabrese guidata dal commissario Rossano Sasso in. Al centro dell’evento il tema forte e chiaro: "Non è reato". Un messaggio che suona come un grido di battaglia

