Kim Kardashian si schiera con i fratelli Menendez | rilasciateli

Kim Kardashian ha chiesto il rilascio di Erik e Lyle Menendez, i due fratelli condannati per l'omicidio dei loro genitori, mentre i pubblici ministeri di Los Angeles stanno riesaminando nuove prove nel caso. La star della reality TV, che sostiene la riforma della giustizia penale, ha incontrato i fratelli durante un discorso sulla riforma carceraria

