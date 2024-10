Karlsson a secco

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un gol in Coppa Italia serie C sul campo dell’Atalanta Under 23 al debutto ufficiale in biancazzurro prima di Ferragosto, poi Ottar Magnusha iniziato un lungo digiuno che comincia a diventare preoccupante. Va detto che il centravanti islandese ha giocato regolarmente la prima giornata di campionato per poi incappare in un infortunio che lo ha costretto a restare ai box un mesetto. Da quando è rientrato – in occasione della gara contro il Carpi – però non è mai riuscito a lasciare un segno tangibile, risultando quasi invisibile nelle varie partite in cui è stato impiegato. Le attenuanti non mancano, dalla scarsità di rifornimenti a una condizione che inevitabilmente non può essere al top, ma in un sistema di gioco come quello che ha impostato mister Dossena la punta centrale è troppo importante per poter rimanere aa tempo indeterminato.