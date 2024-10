Inter caccia al Napoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Inter caccia al Napoli Cosa succederà prima dello SCONTRO DIRETTO E i 3 fattori che rendono tranquillo INZAGHI a Gazzetta dello Sport dedica oggi l’apertura della prima pagina al raggiungimento del secondo posto da parte dell’Inter. Approfittando dei passi falsi di chi stava davanti (Juventus) o accanto (Milan) e battendo il Torino che era allineato a quota 11 con i nerazzurri, oggi la squadra di Inzaghi è a -2 dal Napoli capolista. Che è guidato da quell’Antonio Conte che a Milano conoscono molto bene, avendo lasciato in dote la vittoria del campionato 2020-21. Inter caccia al Napoli Il Napoli alla ripresa del torneo andrà ad Empoli, poi in casa con il Lecce,trasferta a Milano a fine mese ed in casa con l’Atalanta dunque due tarsfrte a distanza ravvicinata al Meazza. Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024)alCosa succederà prima dello SCONTRO DIRETTO E i 3 fattori che rendono tranquillo INZAGHI a Gazzetta dello Sport dedica oggi l’apertura della prima pagina al raggiungimento del secondo posto da parte dell’. Approfittando dei passi falsi di chi stava davanti (Juventus) o accanto (Milan) e battendo il Torino che era allineato a quota 11 con i nerazzurri, oggi la squadra di Inzaghi è a -2 dalcapolista. Che è guidato da quell’Antonio Conte che a Milano conoscono molto bene, avendo lasciato in dote la vittoria del campionato 2020-21.alIlalla ripresa del torneo andrà ad Empoli, poi in casa con il Lecce,trasferta a Milano a fine mese ed in casa con l’Atalanta dunque due tarsfrte a distanza ravvicinata al Meazza.

Terzotemponapoli.com - Inter caccia al Napoli

INTER, è partita la caccia al NAPOLI capolista. Cosa succederà prima dello SCONTRO DIRETTO. E i 3 fattori che rendono tranquillo INZAGHI - L’INTER si prepara al mese di avvicinamento allo SCONTRO diretto contro il NAPOLI: ecco i motivi per cui INZAGHI ha ritrovato fiducia La Gazzetta dello Sport dedica oggi l’apertura della prima pagina al raggiungimento del secondo posto da parte dell’INTER. Approfittando dei passi falsi di chi ... (Leggi la notizia)

