Il nemico del mio nemico è mio amico: Luis Sal “tradisce” Fedez con Tony Effe, ecco il video insieme (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fedez negli anni ha collezionato tanti litigi con quelli che sono stati in primis i suoi migliori amici; nella trappola sono finiti anche Luis Sal e Tony Effe, che adesso si sono alleati fra loro. Cosa succede? Nelle ultime ore, lo youtuber ha condiviso su Instagram un video insieme al noto trapper romano; come sappiamo, entrambi di recente hanno posto fine alla loro amicizia con il rapper di Rozzano. Luis Sal a causa del progetto Muschio Selvaggio, che oggi risulta essere totalmente nelle sue mani. Tony Effe, invece, per via di attriti consumati nel tempo. Nelle ultime settimane, poi, il trapper e Fedez si sono sfidati a colpi di barre nel famoso dissing che ha tenuto i fan incollati agli schermi dei loro smartphone. Ma perché l’ex fidanzato di Taylor Mega è apparso in un video con Luis Sal? Nella clip i due giocano e sti stuzzicano, senza però proferire parola. Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)negli anni ha collezionato tanti litigi con quelli che sono stati in primis i suoi migliori amici; nella trappola sono finiti ancheSal e, che adesso si sono alleati fra loro. Cosa succede? Nelle ultime ore, lo youtuber ha condiviso su Instagram unal noto trapper romano; come sappiamo, entrambi di recente hanno posto fine alla loro amicizia con il rapper di Rozzano.Sal a causa del progetto Muschio Selvaggio, che oggi risulta essere totalmente nelle sue mani., invece, per via di attriti consumati nel tempo. Nelle ultime settimane, poi, il trapper esi sono sfidati a colpi di barre nel famoso dissing che ha tenuto i fan incollati agli schermi dei loro smartphone. Ma perché l’ex fidanzato di Taylor Mega è apparso in unconSal? Nella clip i due giocano e sti stuzzicano, senza però proferire parola.

Donnapop.it - Il nemico del mio nemico è mio amico: Luis Sal “tradisce” Fedez con Tony Effe, ecco il video insieme

Renzi avverte: “Il PD ha un vero nemico e non sono io” - L’ipotesi di un centrosinistra compatto alle prossime elezioni è davvero remota, ma la politica ha sempre riservato delle sorprese e a questo punto non ci resta che attendere per capire cosa succederà. Naturalmente per trovare l’intesa devono esserci tutte le condizioni del caso e, al momento, la ... (Leggi la notizia)

Elena Basile al TPI Fest 2024: “Nei due conflitti in corso non ci sono buoni e cattivi, anche il nemico ha le sue ragioni. A Gaza stiamo assistendo a un genocidio” - “Il giorno dopo – afferma ancora Elena Basile – mi aveva già invitato Corrado Formigli e io lo chiamai la mattina dicendogli: ‘dopo la trasmissione della Gruber non voglio venire'”. Sul mio nome c’è stata veramente una X. E noi siamo complici del genocidio in corso” continua Basile. Siamo di ... (Leggi la notizia)

Giordano Biserni: "Guard rail da ripensare. Sono sempre il peggior nemico dei motocislisti" - Ma strumenti del genere Sono a norma? "Sì, Sono a norma perché erano a norma nel momento in cui vennero installati. Sulle strade di montagna mettono delle protezioni per evitare il caso di cui parlavo prima, e che servono proprio per evitare che i corpi in scivolata finiscano per spezzarsi contro ... (Leggi la notizia)