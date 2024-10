Il ghetto blindato ricorda il 7 ottobre. Ci sarà anche Meloni (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI - sarà una commemorazione del primo anniversario delle stragi del 7 ottobre blindata quella che si svolgerà al Tempio maggiore, nella zona del ghetto a Roma, alla presenza della premier Giorgia Meloni. Tutta l'area attorno alla sinagoga sarà protetta da un imponente dispositivo di sicurezza alla luce del rischio di attentati e proteste. Nella capitale c'è tensione anche per il processo per direttissima a uno dei quattro fermati (gli altri sono stati rilasciati) agli scontri a Piazzale Ostiense per il corteo di sabato degli attivisti pro-palestinesi. Davanti al tribunale, a Piazzale Clodio, sono annunciati sit-in dei collettivi della Sapienza. Un sit-in si è svolto ieri sera davanti al Tempio maggiore di Roma per ricordare il dramma dei 101 ostaggi ancora nelle mani di Hamas, alla vigilia del primo anniversario dell'attacco del 7 ottobre. (Agi.it) (Di lunedì 7 ottobre 2024) AGI -una commemorazione del primo anniversario delle stragi del 7blindata quella che si svolgerà al Tempio maggiore, nella zona dela Roma, alla presenza della premier Giorgia. Tutta l'area attorno alla sinagogaprotetta da un imponente dispositivo di sicurezza alla luce del rischio di attentati e proteste. Nella capitale c'è tensioneper il processo per direttissima a uno dei quattro fermati (gli altri sono stati rilasciati) agli scontri a Piazzale Ostiense per il corteo di sabato degli attivisti pro-palestinesi. Davanti al tribunale, a Piazzale Clodio, sono annunciati sit-in dei collettivi della Sapienza. Un sit-in si è svolto ieri sera davanti al Tempio maggiore di Roma perre il dramma dei 101 ostaggi ancora nelle mani di Hamas, alla vigilia del primo anniversario dell'attacco del 7

Agi.it - Il ghetto blindato ricorda il 7 ottobre. Ci sarà anche Meloni

