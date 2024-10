Hamas:"Ostaggi in situazione difficile" (Di lunedì 7 ottobre 2024) 17.10 Gli Ostaggi di Gaza sono in una situazione "molto difficile". Così il portavoce dell'ala militare di Hamas. "La nostra scelta è di continuare una lunga e dolorosa battaglia di logoramento con il nemico. Le battaglie hanno provato il successo di questa scelta", ha detto in un video trasmesso nel giorno dell'anniversario del massacro del 7 ottobre 2023 compiuto in Israele dallo stesso Hamas. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 17.10 Glidi Gaza sono in una"molto". Così il portavoce dell'ala militare di. "La nostra scelta è di continuare una lunga e dolorosa battaglia di logoramento con il nemico. Le battaglie hanno provato il successo di questa scelta", ha detto in un video trasmesso nel giorno dell'anniversario del massacro del 7 ottobre 2023 compiuto in Israele dallo stesso

A un anno dal massacro del 7 ottobre - i parenti degli ostaggi israeliani chiedono una sola cosa : il ritorno dei loro cari a casa - rapiti da Hamas durante l'attacco e da 12 mesi ancora nelle mani dei terroristi nonostante la durissima risposta di Israele che dal giorno dopo ha cominciato a bombardare Gaza - Stiamo solo aspettando che tornino a casa”. Ci sono ostaggi vivi laggiù. Tutti gli ostaggi, tutti gli altri 100 ostaggi devono farlo, ora. Ed è responsabilità del nostro governo, di Bibi (Benjamin) Netanyahu e di tutti i membri del governo. Leggi anche ... (Iodonna.it)

