Giro di Lombardia 2024 | percorso favoriti e start list

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La stagione del ciclismo si chiuderà ufficialmente sabato 12 ottobre con la grande Classica delle foglie morte, ovvero ildi, che partirà da Bergamo per arrivare a Como dopo ben 252 km ricchi di salite. Andiamo a scoprire come sarà il, i possibilialla vittoria finale e i partecipanti.DI: ILLoverrà dato da Bergamo verso la Val Seriana per un breve tratto pianeggiante prima di affrontare una serie di salite nelle Pralpi attorno alla città, come Il Forcellino di Bianzano, la salita di Ganda, il Colle di Berbenno e Valpiana. Segue una breve pianura che porta nella zona del Lago di Como che viene risalito da Lecco fino ad Onno dove la corsa affronta l’omonima salita e poi il Ghisallo. Quindi discesa su Bellaggio per poi percorrere il tratto costiero fino a Nesso.