Fgl Zuma, esordio amaro. Lecco vince in 3 set (Di lunedì 7 ottobre 2024) Picco Lecco 3 Fgl-Zuma Castelfranco 0 OROCASH PICCO Lecco: Monaco n.e., Amoruso, Napodano (L), Mainetti (L) n.e., Moroni n.e., Conti 9, Sassolini 2, Piacentini 7, Casari n.e., Ghezzi 6, Atamah 6, Mangani 19, Severin n.e.. Allenatore: Milano. Battute sbagliate: 8. Ace: 3. Muri punto 6. FGL-Zuma CASTELFRANCO PISA: Zuccarelli 7, Moschettini, Colzi 11, Salinas 9, Tosi, Vecerina 4, Ferraro 4, Fucka 6, Fava n.e., Lotti, Bisconti (L). Allenatore: Bracci. Battute sbagliate 9. Ace: 3. Muri punto 5. Parziali: 25-20, 25-15, 25-22 Arbitri: Antonio Testa e Andrea De Nardi. Lecco – La Fgl Zuma Castelfranco Pisa torna sconfitta da Lecco, dove l’Orocash Picco si impone per 3-0 sfruttando il fattore campo e una maggiore esperienza nella categoria. Zuccarelli e compagne hanno lottato, provando a tenere testa alle avversarie senza però riuscire a strappare nemmeno un set. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Picco3 Fgl-Castelfranco 0 OROCASH PICCO: Monaco n.e., Amoruso, Napodano (L), Mainetti (L) n.e., Moroni n.e., Conti 9, Sassolini 2, Piacentini 7, Casari n.e., Ghezzi 6, Atamah 6, Mangani 19, Severin n.e.. Allenatore: Milano. Battute sbagliate: 8. Ace: 3. Muri punto 6. FGL-CASTELFRANCO PISA: Zuccarelli 7, Moschettini, Colzi 11, Salinas 9, Tosi, Vecerina 4, Ferraro 4, Fucka 6, Fava n.e., Lotti, Bisconti (L). Allenatore: Bracci. Battute sbagliate 9. Ace: 3. Muri punto 5. Parziali: 25-20, 25-15, 25-22 Arbitri: Antonio Testa e Andrea De Nardi.– La FglCastelfranco Pisa torna sconfitta da, dove l’Orocash Picco si impone per 3-0 sfruttando il fattore campo e una maggiore esperienza nella categoria. Zuccarelli e compagne hanno lottato, provando a tenere testa alle avversarie senza però riuscire a strappare nemmeno un set.

Lanazione.it - Fgl Zuma, esordio amaro. Lecco vince in 3 set

Brescia, Messina, Albese e Trento le più convincenti nella prima giornata - Nel girone A le ragazze di Solforati espugnano Mondovì mentre le siciliane battono Imola fra le mura amiche, nel girone B per le squadre di Chiappafreddo e Mazzanti vincono fuori casa, rispettivamente ...(tuttosport.com)

Nella prima giornata protagoniste Brescia, Messina, Albese e Trento - Nella prima giornata di campionato alcune delle grandi confermano le loro ambizioni, altre stentano. Nel girone A le ragazze di Solforati espugnano Mondovì, nel girone B colpi esterni per le squadre d ...(corrieredellosport.it)

Parte l' A2 Femminile: domani tre anticipi - Parallelamente all'A1 prende il via anche il campionato cadetto. Domani alle 17.00 Casalmaggiore-Macerata per il Girone A e Melendugno-Padova per il Girone B., Alle 21.00 al Pala Radi l'atteso derby C ...(tuttosport.com)