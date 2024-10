Formiche.net - Cosa rivela sui piani aerei di Mosca il drone abbattuto in Donbass

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I campi di battaglia dell’Ucraina ci hanno ormai abituati alla presenza massiccia di sistemi a pilotaggio remoto, ma quello che è precipitato il 5 ottobre appartiene a una categoria molto particolare. Ilvicino Konstantynivka, nell’oblast di Dontetsk, apparentemente colpito da un’anomalia in volo, sarebbe stato colpito proprio dalle Forze armate russe, nella speranza di impedire che gli ucraini potessero impossessarsene per analizzarlo, salvo poi schiantarsi in un’area controllata dalle forze di Kyiv. In base ai rilievi fotografici dello schianto, parrebbe trattarsi di unpesante S-70 Okhotnik-B, che la Russia aveva presentato in anteprima nel 2019.