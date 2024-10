Corsa degli asini con contestazione

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Contestazioni alladi Bereguardo nell’ambito della festa di San Zeno. "Manca un’ambulanza veterinaria – hanno gridato al megafono gli animalisti nel tentativo di bloccare la– Ci vuole un trasporto adatto e il manto stradale non va bene per farli correre". Qualcuno tra i numerosi spettatori ha però risposto con insulti all’indirizzo dei contestatori. Così è nato uno scontro a distanza tra chi non avrebbe voluto far correre gli animali e chi voleva assistere alla manifestazione riproposta dal 1926. "La– hanno aggiunto gli animalisti – non solo ignora le esigenze fondamentalianimali coinvolti, ma mette in discussione l’etica di tali manifestazioni".Manuela Marziani (Ilgiorno.it)