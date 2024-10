Conte non frena le emozioni con il Como: l’abbraccio a Lobotka diventa virale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo slovacco Stanislav Lobotka protagonista di una prestazione monumentale contro il Como: Conte non ha frenato le emozioni. Il Napoli celebra una vittoria importante contro il Como, con un secondo tempo straordinario che ha messo in luce le qualità del centrocampista Stanislav Lobotka. L’ex Celta Vigo ha brillato, diventando il fulcro del gioco della squadra allenata da Antonio Conte, che ha elogiato il suo talento con un gesto inusuale: un abbraccio affettuoso al momento della sostituzione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il mister, noto per il suo temperamento riservato e per i rari slanci emotivi, non ha potuto trattenere la sua ammirazione. Al termine della partita, quando Lobotka è stato richiamato in panchina, il pubblico del Maradona ha applaudito in segno di riconoscimento. Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo slovacco Stanislavprotagonista di una prestazione monumentale contro ilnon hato le. Il Napoli celebra una vittoria importante contro il, con un secondo tempo straordinario che ha messo in luce le qualità del centrocampista Stanislav. L’ex Celta Vigo ha brillato,ndo il fulcro del gioco della squadra allenata da Antonio, che ha elogiato il suo talento con un gesto inusuale: un abbraccio affettuoso al momento della sostituzione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il mister, noto per il suo temperamento riservato e per i rari slanci emotivi, non ha potuto trattenere la sua ammirazione. Al termine della partita, quandoè stato richiamato in panchina, il pubblico del Maradona ha applaudito in segno di riconoscimento.

Napolipiu.com - Conte non frena le emozioni con il Como: l’abbraccio a Lobotka diventa virale

