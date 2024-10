Chi è Tommaso del Grande Fratello? Un ragazzo comune che ha conquistato il cuore del pubblico (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tommaso, il concorrente del Grande Fratello 2024, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha trascorso la sua vita lontanissimo dal mondo dei riflettori! Conosciamolo meglio! Leggi anche: Al Grande Fratello è in arrivo la prima squalifica: Michael Castorino ha detto una frase gravissima su Jessica (VIDEO) Viso pulito e aspetto serio di “ragazzo della porta accanto”, Tommaso è molto legato alle tradizioni del suo territorio. Il concorrente del Grande Fratello 2024 stesso ci tiene a definirsi “un ragazzo all’antica!”. Cosa altro sappiamo di lui? Scopriamo di seguito tutto ciò che lo riguarda, sia della sua vita pubblica sia di quella privata. View this post on Instagram A post shared by Gallo (@Tommasofranchi) Età Tommaso Franchi ha 24 anni: è nato a Siena nel 2000. Donnapop.it - Chi è Tommaso del Grande Fratello? Un ragazzo comune che ha conquistato il cuore del pubblico Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), il concorrente del2024, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha trascorso la sua vita lontanissimo dal mondo dei riflettori! Conosciamolo meglio! Leggi anche: Alè in arrivo la prima squalifica: Michael Castorino ha detto una frase gravissima su Jessica (VIDEO) Viso pulito e aspetto serio di “della porta accanto”,è molto legato alle tradizioni del suo territorio. Il concorrente del2024 stesso ci tiene a definirsi “unall’antica!”. Cosa altro sappiamo di lui? Scopriamo di seguito tutto ciò che lo riguarda, sia della sua vita pubblica sia di quella privata. View this post on Instagram A post shared by Gallo (@franchi) EtàFranchi ha 24 anni: è nato a Siena nel 2000.

