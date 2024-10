Calenda: “7 ottobre? Atto barbarico di terrorismo ma l’azione di Israele a Gaza è inammissibile, ha perso la bussola morale” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Carlo Calenda ha definito l’attacco di Hamas del 7 ottobre un “Atto barbarico di terrorismo”. Uscendo dalla sinagoga di Roma, il leader di Azione ha aggiunto però che “Israele a Gaza non solo sbaglia profondamente, perché quello che sta facendo è inammissibile, ma ha anche perso la bussola morale”. L'articolo Calenda: “7 ottobre? Atto barbarico di terrorismo ma l’azione di Israele a Gaza è inammissibile, ha perso la bussola morale” proviene da Il FAtto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Calenda: “7 ottobre? Atto barbarico di terrorismo ma l’azione di Israele a Gaza è inammissibile, ha perso la bussola morale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Carloha definito l’attacco di Hamas del 7un “di”. Uscendo dalla sinagoga di Roma, il leader di Azione ha aggiunto però che “non solo sbaglia profondamente, perché quello che sta facendo è, ma ha anchela”. L'articolo: “7dimadi, hala” proviene da Il FQuotidiano.

