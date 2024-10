Atletica: Ossama Meslek e Ludovica Cavalli trionfano nella Corrisernia (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ossama Meslek e Ludovica Cavalli trionfano in una delle sfide più attese della 20ª edizione della Corrisernia. La gara americana maschile a eliminazione ha visto Meslek battere in volata Pietro Arese, finalista olimpico e bronzo europeo nei 1500. Al terzo posto chiude Ossama El Kabbouri davanti a Ndiaga Dieng (Atl. Avis Macerata). Nel miglio delle donne domina Ludovica Cavalli in 4:55.82 con tre secondi di vantaggio nei confronti di Elena Bellò e Marta Zenoni, terza in 4:58.95. Atletica: Ossama Meslek e Ludovica Cavalli trionfano nella Corrisernia SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)in una delle sfide più attese della 20ª edizione della. La gara americana maschile a eliminazione ha vistobattere in volata Pietro Arese, finalista olimpico e bronzo europeo nei 1500. Al terzo posto chiudeEl Kabbouri davanti a Ndiaga Dieng (Atl. Avis Macerata). Nel miglio delle donne dominain 4:55.82 con tre secondi di vantaggio nei confronti di Elena Bellò e Marta Zenoni, terza in 4:58.95.SportFace.

