Trigoria spuntano due striscioni per caricare la squadra | Annientate il laziale

Trigoria, sono apparsi due striscioni che riassumono in pieno la tensione, la passione e la determinazione con cui l’ambiente giallorosso si sta preparando alla sfida di domani sera contro la Lazio.Due messaggi chiari, diretti, iconici. Il primo, con l’immagine di Leandro Paredes che nel derby di andata alza il dito verso Zaccagni, accompagnato da una frase quasi provocatoria: “Sotto a chi tocca”. Il secondo, più crudo, recita: “Chi rappresenta Roma non può temere alcun male. Annienta il *** laziale!”. Una forma di incitamento, certamente sopra le righe, che riflette però il clima teso e carico d’attesa che accompagna sempre questa partita.striscioni all'esterno di Trigoria per caricare la squadra in vista del derby pic. Sololaroma.it - Trigoria, spuntano due striscioni per caricare la squadra: “Annientate il laziale” Leggi su Sololaroma.it La vigilia del derby della Capitale, come da tradizione, si fa rovente. E nella notte, fuori dal centro sportivo di, sono apparsi dueche riassumono in pieno la tensione, la passione e la determinazione con cui l’ambiente giallorosso si sta preparando alla sfida di domani sera contro la Lazio.Due messaggi chiari, diretti, iconici. Il primo, con l’immagine di Leandro Paredes che nel derby di andata alza il dito verso Zaccagni, accompagnato da una frase quasi provocatoria: “Sotto a chi tocca”. Il secondo, più crudo, recita: “Chi rappresenta Roma non può temere alcun male. Annienta il ***!”. Una forma di incitamento, certamente sopra le righe, che riflette però il clima teso e carico d’attesa che accompagna sempre questa partita.all'esterno diperlain vista del derby pic.

