Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con gli incidenti precedentemente avvenuto sulla Statale Appia tra fondi e Monte San Biagio che sulla Cassia bis tra primaporta è Santa Cornelia sono entrambi rimossi e la circone è tornata regolare in entrambi i casi traffico intenso invece con code sulla A12Tarquinia in direzione Civitavecchia Torrimpietra e Cerveteri ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Salaria mentre per incidente auto in coda tra Bufalotta Nomentana più avanti ancora code a tratti ma per traffico tra Ardeatina e Pontina in esterna si rallenta tra la via del mare e la Pontina è più avanti tra Ardeatina e Tuscolana file anche sulla Nettunense in prossimità dei centri abitati di Pavona Cecchina In entrambe le direzioni e più avanti tra Aprilia e Campo di Carne in direzione Anzio chi deve anche sulla Appia ad Albano Laziale a Genzano dici possiamo a sud della nostravincia di Latina traffico molto intenso a Formia su via Appia tra Piazza della Vittoria è la rotatoria con via Appia lato Napoli in entrambi i sensi di marcia chiudiamo con il trasporto ferroviario previsti per lunedì 14 aprile alcuni lavori di manutenzione programmata della stazione di Cassino alcuni treni regionali della linea fl6Cassino subiscono limitazioni di percorso e terminano nella stazione di Frosinone è predisposto un servizio bus sostitutivo tra le stazioni di Frosinone e Cassino tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sulla nuova app di Astral infomobilità da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio dellahttps://storage.