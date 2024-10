Agi.it - Arriva il primo freddo, quando si potranno accendere i riscaldamenti

(Di luned√¨ 7 ottobre 2024) AGI -il, i pomeriggi chiusi in casa e la tentazione di scaldare l'ambiente si scontra con le disposizioni nazionali.i termosifoni non √® un gesto cos√¨ semplice come sembra:¬†il via √® legato alla normativa vigente¬†e alle decisioni dell'assemblea condominiale. E, in base alla zona d'Italia in cui si √® residenti, le date cambiano anche di molto, oscillando dal 15 ottobre al 1 dicembre per l'attivazione, e dal 15 marzo al 15 aprile per lo spegnimento. Chi viola le normative rischia una multa da¬†500 a 3.000 euro, somma alla quale i comuni possono aggiungere ulteriori sanzioni che possono toccare anche gli 800 euro.¬† ¬† Ecco il calendario dell'inverno 2024. ¬† Le date Zona A: dal 1¬į dicembre al 15 marzo, per un massimo di sei ore al giorno. Zona B: dal 1¬į dicembre al 31 marzo per un massimo di otto ore al giorno.